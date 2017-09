SHOW TOTAL in muntii Romaniei! Ciclisti din 10 tari sunt gata pentru o competitie UNICA

Rideri de top din 10 tari iau startul la prima editie a concursului Mountain Bike Extrem in Carpati, care va avea loc la Cheile Gradistei.

Concurentii vor parcurge, pe biciclete, aproape 160 de kilometri in una dintre cele mai salbatice regiuni din Europa. Ciclistii se vor intrece pentru premiile totale de 30 de mii de euro. Joi, s-a dat startul in cursa optionala de calificare. Are cinci kilometri si stabileste ordinea in care vor pleca ciclistii, astazi, in prima etapa. Fiecare concurent va avea un dispozitiv de monitorizare in timpul competitiei.