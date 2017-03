Sandu Lungu le-a dat lectii colegilor de la "Uite cine danseaza"! Motivul pentru care s-a plans Antonia

12 vedete sunt pregatite sa danseze in cel mai nou show live de la PRO TV.

Doar Sandu Lungu era obisnuit cu antrenamentele spartane. Concurentii au repetat zi de zi, iar cei mai buni coregrafi le-au fost profesori de dans.

"Am descoperit niste muschi pe care nu stiam ca-i am. Au! Mhm, existi? Ok!" a povestit Andonia.

"- Adrenalina...Nu! Asta ti-o da doar dansul cu partenera. Mai mult de atat nu se poate." a spus si Mihai Petre.

Show-ul "Uite cine danseaza" incepe la PRO TV, luni, la 20.30



"Anca Serea face fugaritul copiilor prin casa, urcatul scarilor prin casa si pilates de doua ori pe saptamana" spune Anca.

"Toata lumea ma intreaba: Ai dansat candva? Stii sa dansezi?" Nu! "Si ce o sa faci?" O sa vedem" a spus Sandu Lungu.