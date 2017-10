S-au despartit? NICI VORBA! Sarutul INCENDIAR cu care Pique si Shakira au pus capat zvonurilor. VIDEO

Pique si Shakira au negat vehement zvonurile despartirii.

Dupa o perioada lunga in care nu au mai fost vazuti impreuna, au aparut zvonuri ca Pique si Shakira s-ar fi despartit. Cei doi au negat informatiile, iar apar din nou impreuna, intr-o scurta filmare obtinuta de Telemundo din Spania. Cei doi se saruta pasional chiar in fata casei lor din Barcelona si nu par deranjati de ce se intampla in jurul lor.