Ronaldinho, prima iubire a YouTube-ului! VIDEO: Asta e primul filmulet din fotbal care a atins milionul de vizualizari!

S-a retras Ronaldinho, se incheie o era! Brazilianul care a jucat fotbal cu zambetul pe buze a fost primul fotbalist care a cucerit internetul.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV! Romania spre Euro 2020! Tragere la sorti grupele Nations League, 24 ianuarie, ora 13.00, in direct la Pro TV

Campion in Spania si Italia, si castigator al trofeului UEFA Champions League, dar nu doar atat! Ronaldinho a fost o figura speciala pentru fotbal - definitia pura a sloganului "Bucurati-va de fotbal".

Brazilianul care a inventat "fotbalul cu zambetul pe buze" a fost primul jucator care a cucerit internetul.

In 2005, la lansarea YouTube-ului, Ronaldinho era magician in tricoul Barcelonei, astfel ca filmuletele cu el in actiune au fost primele "virale" din fotbal pe net.

Citeste si: 5 momente magice ale lui Ronaldinho la Barcelona. ZEUL fotbalului cu zambetul pe buze, onorat de clubul catalan dupa anuntul retragerii

Primul filmulet din fotbal cu peste 1 milion de afisari a fost reclama celebra pe care Ronaldinho a facut-o pentru Nike, cea in care loveste bara transversara de patru ori la rand, fara ca mingea sa cada.

Clipul a fost un mare succes si a starnit polemica in toata lumea - "E pe bune sau e trucaj?", ne-am intrebat cu totii la acea vreme.





Tot cu Ronaldinho in rolul de actor principal, pe YouTube au inceput sa curga si primele montaje extraterestre din fotbal. Puteai sa te uiti la ele zeci de minute, ca la un film, fara sa te plictisesti.





Fotbal-samba si joga bonito, cu Ronaldinho, Rolando si Roberto Carlos:





Bucurati-va de fotbal!