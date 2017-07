Ronaldinho e un monstru pe plaja! Schema extraterestra la fotbal volei, la revenirea in Barcelona! VIDEO

Ronaldinho a jucat fotbal volei pe o plaja din Barcelona.

Ronaldinho i-a innebunit pe fani cu schemele lui la fotbal volei.

Fostul star al Barcelonei s-a intors in orasul in care a cunoscut gloria la mijlocul anilor 2000, si s-a intrecut in executii.

O lovitura "kung-fu", cu talpa ridicata peste fileu, a devenit viral pe net, dupa ce Ronaldinho a postat filmuletul pe conturile de pe retelele sociale.

