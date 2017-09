Premier League vs La Liga! Cum arata cel mai bun 11 din cele 2 campioane conform ratingurilor din FIFA 18

Cele mai puternice campionate din lume au un duel echilibrat si in jocul FIFA 18.

Anglia a depasit Germania in clasamentul coeficientilor UEFA si a devenit principalul rival pentru Spania. Sumele uriase pe care le au la dispozitie cluburile din Anglia au echilibrat duelul cu granzii Real Madrid si Barcelona, in primul rand, echipe care au dus La Liga pe primul loc in ultimul deceniu, alaturi de Atletico si Sevilla.

Desi cei mai buni jucatori din jocul FIFA 18, Cristiano Ronaldo si Leo Messi, evolueaza in La Liga, duelul celui mai bun 11 din cele 2 campionate este mai echilibrat decat in alti ani. Media ratingurilor este de 88 pentru Premier League si de 90 pentru La Liga.

FIFA 18 va fi lansat oficial pe 29 septembrie.

Iata echipele:

La Liga: Oblak - Carvajal, Ramos, Godin, Marcelo - Modric, Kroos, Iniesta - Messi, Suarez, Ronaldo

Premier League: De Gea - Vertonghen, Luiz, Alderweireld - Kante, Pogba - De Bruyne, Ozil, Hazard - Aguero Ibrahimovic