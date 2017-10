Poza de 1 milion de LIKE-uri! Cei mai noi 3 membri din familia Ronaldo, intr-o imagine de toti banii! FOTO

Georgina Rodriguez face senzatie pe Instagram cu pozele de familie care anunta o noua etapa in viata lui Cristiano Ronaldo

Georgina Rodriguez, care asteapta un copil cu Cristiano Ronaldo, si-a transformat contul de Instagram dintr-un loc in care sa isi afiseze imaginea de super model, intr-un album de familie.

In ultima perioada, modelul de 23 de ani a postat mai multe imagini in care apare cu cei trei copii ai lui Ronaldo, iar ultima a strans sute de mii de like-uri in doar cateva ore.

Georgina Rodriguez s-a pozat alaturi de gemenii lui Rolando, Eva si Mateo.

Díganme si esto se puede aguantar!!!! #myboy???? Buen día☀️☀️☀️ A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio) on Oct 23, 2017 at 2:21am PDT

Iata si alte imagini postate de iubita lui Ronaldo pe Instagram in ultima perioada:

Sobran las palabras ❤️ Os amo A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio) on Oct 16, 2017 at 12:23pm PDT

Felices amorosos buenos días ❤️????????????????????????☀️♥️✨ #amor A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio) on Sep 30, 2017 at 2:27am PDT

Cristiano Ronaldo are trei copii, toti proveniti din mame surogat, si il asteapta in aceasta toamna pe al patrulea, cu Georgina Rodriguez.