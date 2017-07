Photoshop sau unghi nefavorabil? :)) Cum a fost surprins Buffon alaturi de iubita lui pe yacht! FOTO

Portarul celor de la Juventus s-a relaxat pe yacht alaturi de iubita sa, Ilaria D'Amico, o cunoscuta prezentatoare TV din Italia.

Revista "Che" a publicat poza cu cei doi care a devenit virala pe retelele de socializare in scurt timp. Italienii se amuza ca vor putea sa se inspire de acum de la Buffon ca sa gaseasca elixirul longevitatii :)

Poza a cauzat controverse in Italia, iar unii au sugerat ca revista nu ar trebui sa publice imaginea cu cei doi.

"How do you get over losing a Champions League final?"

Buffon: pic.twitter.com/HXOfu2c219