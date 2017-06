"PES 2018 va fi mai bun!" Atac incredibil asupra jocului FIFA 18

Cei de la Konami ameninta suprematia EA Sports!

PES 2018 va fi urmatorul joc din seria celor de la Konami, urmand sa fie lansat pe PC, PS3, PS4, Xbox 360 si Xbox One pe 14 septembrie iar cei care vor face precomanda vor putea juca si cu Usain Bolt!

Adam Bhatti, brand manager pentru seria PES la Konami, este sigur ca jocul din acest an va fi superior marelui rival: "Ca de obicei, FIFA 18 va fi similar cu editia de anul trecut. Probabil nu au simtit nevoia sau nu au dorit sa faca schimbari. Cred ca sunt foarte confortabili si asta ne permite noua sa inovam, sa schimbam lucrurile si sa cream o alternativa. Atunci cand oamenii sunt nevoiti sa joace acelasi lucru in fiecare an, trebuie sa ne asiguram ca le oferim o alternativa, o optiune buna si, asa consider eu, o optiune mai buna.



Va fi PES mai bun anul acesta? Cred ca acest lucru s-a intamplat mereu de la PES 15 in ceea ce priveste gameplay-ul. PES 6 a fost cel mai bun, au urmat niste ani slabi si apoi am revenit. De la PES 15 a fost totul bine insa cred ca acesta este primul an in care chiar am reusit sa facem animatiile, efectele vizuale si modurile de joc sa fie la inaltime" a declarat Bhatti.