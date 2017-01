Papusa Barbie care joaca RUGBY in Romania! Povestea senzationala a Iuliei

Pe terenul de rugby e ca o fiara, iar in afara lui ca o papusa Barbie. E povestea rugbystei de la Cluj care e castiga mai multi bani in afara terenului, unde lucreaza ca make-up artist.

Iulia Hau joaca rugby la U Cluj, iar in timpul liber e makeup artist. Fata dura de pe terenul de rugby are grija sa arate ca o lady inainte si dupa antrenament. Baietii raman masca atunci cand le spune ca e rugbista!



Artista si la rugby si la make up, fata e responsabila si de look-ul colegelor, care se mai lovesc la antrenamente sau in timpul meciurilor.



Rugbista e si studenta. Face masterul la facultatea de studii europene.