Oferta de nerefuzat pentru Usain Bolt din partea unui club de fotbal: "Plimbari cu barca, 3 burgeri la Ramona si bere cata vrei! Te rugam, semneaza cu noi" :)

Usain Bolt este ademenit cu o oferta "de nerefuzat" la un club de fotbal din Portugalia.

Clubul portughez Beira-Mar a postat pe pagina oficiala de Facebook, un mesaj adresat jamaicanului Usain Bolt, caruia ii propune cu umor sa joace fotbal pentru aceasta echipa, oferindu-i si cateva motive pentru a accepta: sandvisuri, deserturi, plimbare cu barca, bere, posibile petreceri.

Beira-Mar a postat si o imagine in care apare un tricou cu numele lui Bolt in culorile galben-negru, aceleasi ca ale echipamentelor atletilor jamaicani, cu mesajul: "Usain Bolt, tu vei pastra galbenul, noi te vom mentine campion!".

"Beira Mar este o echipa la care visele devin realitate, astfel ca ne anuntam disponibilitatea pentru a implini visul unuia dintre cei mai buni atleti ai tuturor timpurilor. Usain Bolt, vino si implineste-ti visul. Vino sa joci fotbal pentru Beira-Mar. Suntem constienti de importanta unui astfel de pas si am riscat totul pentru a-ti oferi cel mai bun contract", se mentioneaza in mesajul de pe Facebook al clubului portughez.

Beira-Mar enumera si ceea ce ii ofera lui Bolt: "Onoarea de a ne purta echipamentul, cei mai buni fani din lume, 3 «bifanas» (o friptura foarte buna in paine) pe saptamana la Agusto si 3 burgeri la Ramona (cu sos, dar nu si cartofi prajiti... vremurile nu sunt usoare pentru nimeni), 3 «Ovos Moles» pe zi (daca nu le mananca nimeni inaintea ta in vestiar... este un desert traditional din Aveiro), o plimbare cu «Moliceiro» (o barca) (doar o plimbare... la 10 euro plimbarea, nu putem oferi mai mult!), un selfie stick (pentru ca fotografiile tale sa arate ca Venetia este un Aveiro al Italiei si nu invers), un telefon mobil cu contacte din Portugalia, numarul presedintelui Marcelo (care probabil va veni primul cand te vei accidenta din nou), numarul celor de la Azar do Kralj (stim ca iti plac petrecerile si ei le organizeaza pe cele mai tari din tara), berile pe care le vrei la barul stadionului".

Echipa Beira-Mar evolueaza in campionatul regional din Aveiro.

Usain Bolt, in varsta de 30 de ani, s-a retras din activitatea de atlet in aceasta vara, dupa Campionatele Mondiale de atletism. Jamaicanul are in palmares opt titluri olimpice, 11 medalii de aur, doua de argint si una de bronz la Campionatele Mondiale.