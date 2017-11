Nunta anului 2018?! Ronaldo a cerut-o pe Georgina cu un inel de 200.000 euro, dar "amanta" a aparut si ea in peisaj

Cristiano Ronaldo a devenit din nou tatic si planuieste sa se insoare cu Georgina Rodriguez. Presa portugheza scrie ca atacantul a cerut-o pe iubita sa in casatorie, dar aceasta a devenit geloasa dupa aparitia in presa a unei femei care sustine ca i-a fost amanta lui Ronaldo.

Cristiano Ronaldo a cerut-o in casatorie pe Georgina Rodriguez cu un inel de 200.000 euro, iar pentru cei doi se aud in departare clopote de nunta, scrie Correio da Mnha, din Portugalia.

Presa portugheza noteaza, insa, ca ceea ce pare acum a fi nunta anului 2018 se poate transforma intr-un scandal, dupa aparitia unei femei care sustine ca i-a fost amanta lui Ronaldo.

Natacha Sofia, un model portughez, a aparut in urma cu doua saptamani in presa de scandal, spunand ca a avut o aventura cu Ronaldo. "Stiam ca are prietena, dar am devenit prieteni, a fost o conexiune instantanee. A fost ceva fantastic, am petrecut o noapte salbatica impreuna. Il vazusem doar la TV, dar in realitate arata la fel. Avea niste muschi wow la picioare si era epilat complet", a spus ea.

In urma afirmatiilor femeii, Georgina a devenit geloasa, scrie El Mundo Deportivo, care mai noteaza ca acest episod poate crea probleme in vederea nuntii de anul viitor.