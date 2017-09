Neymar a dat lovitura! Noua lui iubita este model Victoria's Secret si a aparut intr-un videoclip al lui Justin Bieber! Vezi cum arata

Lucrurile ii merg excelent lui Neymar si in afara gazonului dupa transfer la Paris Saint-Germain. Are o iubita celebra.

Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 21:45 Dortmund - Real Madrid! Joi, 28 septembrie, 20:00, Lugano - Steaua!

Pentru brazilianul Neymar, anul 2017 a fost anul despartirilor - mai intai s-a despartit de Bruna Marquezine alaturi de care a format un cuplu mai bine de un an, iar apoi s-a transferat de la FC Barcelona la Paris Saint Germain. Si pe plan personal, lucrurile ii merg de minune!

Conform celor de la O Dia, Neymar formeaza un cuplu cu Sara Sampaio, unul dintre cele mai apreciate modele din lume. Aceasta este al 4-lea cel mai popular modele Victoria's Secret din lume dupa Adriana Lima, Alessandra Ambrosio and Candice Swanepoel si are 10 milioane de fani pe retelele de socializare. Ea a aparut anul acesta in videoclipul melodiei "2U" a lui Justin Bieber si David Guetta.

Sampaio are 26 de ani, este nascuta in Portugalia si a aparut si in editia din 2014 a Sports Illustrated Swimsuit Issue. Neymar si Sara au fost surprinsi saptamana aceasta impreuna la Londra iar imagini cu cei doi au inceput sa apara pe retelele de socializare. Iar acum a venit si confirmarea ca formeaza un cuplu!