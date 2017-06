Neymar a dat nas in nas cu fosta lui iubita intr-un club din Brazilia! Ce s-a intamplat pe ringul de dans

Inainte de nunta lui Messi, Neymar a petrecut in tara sa natala.

Starul celor de la FC Barcelona, Neymar, se distreaza de minune in vacanta in Brazilia insa ultima petrecere in club a dus la o intalnire neasteptata - Neymar a dat nas in nas cu fosta lui iubita, Bruna Marquezine!

Cei doi s-au intalnit pe ringul de dans iar tot momentul a fost surprins de paparazzi - cei doi au avut parte de cateva clipe ciudate in care au parut ca nu stiu cum sa reactioneze!

Surpriza a venit insa dupa aceea - cei doi s-au sarutat chiar pe ringul de dans! Asta desi Neymar anuntase ca nu mai formeaza un cuplu cu Bruna, despartirea fiind decisa de comun acord.

Sursa: Splash News