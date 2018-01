Nemec a prins un "contract" extrem de important in ultimele ore din 2017 :) Atacantul lui Dinamo si-a cerut iubita in casatorie

Adam Nemec a prins un "contract" extrem de important pe final de 2017... in plan personal. Atacantul lui Dinamo si-a cerut iubita in casatorie, in ultimele ore ale lui 2017.

O data cu trecerea in 2018, Nemec a intrat in ultimele sase luni de contract cu Dinamo, iar viitorul sau este incert. Daca in plan sportiv, ultima parte a lui 2017 nu a fost una prea buna pentru varful dinamovist, Nemec a avut parte de un moment fericit in plan personal.

Aflat in vacanta in Austria, Nemec si-a cerut iubita in casatorie in ultimele clipe ale anului trecut. Anuntul a fost facut public de Zuzana Kollarova, tanara in varsta de 24 de ani care in 2016 a fost incoronata Miss Slovacia.

"Si am spus DA!", a fost mesajul postat de Kollarova pe contul sau de Facebook.