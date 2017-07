NEBUNIE! Neymar s-a dus intr-un magazin de adidasi si a platit o avere! Cat a cheltuit pe cateva perechi

Implicat in cel mai neasteptat transfer din aceasta vara, Neymar are timp sa se si distreze.

Jucatorul momentan al celor de la FC Barcelona, Neymar, a fost implicat in ultimul episod al seriei "Sneaker Shopping" a celor de la Complex. Brazilianul s-a dus intr-un magazin din Los Angeles numit Fight Club si s-a pus pe cumparat!

Neymar povesteste in episod despre copilaria sa in care se juca incaltat cu adidasi Air Jordan pana cand acestia aveau gauri in talpa si cum a fost momentul in care l-a intalnit pe Michael Jordan.

Dupa ce a terminat de povestit, Neymar s-a apucat de cumparaturi. La final, cumparase adidasi in valoare de 18.000 de dolari!