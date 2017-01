Nadia si-a inceput anul alaturi de Arnold, la sala.



Sunt prieteni vechi si au destine asemanatoare. S-au stabilit in America dupa ce au cucerit lumea.

Nadia si Arnold au tras impreuna de fiare in California. Arnold a invitat-o pe Nadia la ziua lui - in iulie implineste 70 de ani. Acum un an, cei doi s-au intalnit tot la sala si Nadia a fost antrenorul personal al lui Arnold.