Moment senzational cu Sandu Lungu: luptatorul de 150 de kg a facut spectacol pe podiumul de dans. VIDEO

Emisiunea Uite Cine Danseaza este in fiecare luni, de la 20:30, la ProTV

Sandu Lungu, luptator cu sute de meciuri in cariera, inclusiv in divizii precum Pride, a uimit pe ringul de dans, in prima editie a emisiunii Uite Cine Danseaza, de la ProTV.

Lungu a dansat alaturi de partenera sa, dansatoare profesionista, vals, starnind aplauzele tuturor.

"Avem aici 150 de kilograme de dulceata", a spus si Cabral, facandu-l pe luptator sa rada.

VIDEO AICI