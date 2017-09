"Mi-am luat un ANIMAL de masina!" VIDEO: Ronaldo si-a prezentat noul bolid de 2 milioane €! Filmuletul face senzatie pe net

Cristiano Ronaldo si-a prezentat masina pe Instagram. Filmuletul a facut peste 12 milioane de vizualizari in cateva ore.

Cristiano Ronaldo si-a prezentat "animalul" pe contul de Instagram, iar filmuletul s-a viralizat imediat pe net.

Clipul a strans peste 12 milioane de vizualizari in cateva ore.

Noua masina a lui Ronaldo este un Bugatti Chiron, pe care starul Realului a platit 2 milioane de euro.

A fost cadoul perfect pe care Ronaldo si l-a facut in saptamana in care Real Madrid a castigat meciul cu Borussia Dortmund, scor 3-1, cu o dubla reusita de portughez. Real joaca duminica seara, in campionat, cu Espanyol.

VIDEO