"I-am trimis o poza cu fundul meu si mi-a zis asa!" EA este femeia care sustine ca a avut o aventura cu Ronaldo. FOTO

O tanara din Portugalia sustine ca Ronaldo si-a inselat prietena cu ea!

Starleta portugheza Natacha Rodrigues a dezvaluit in direct la TV o aventura pe care a avut-o cu Cristiano Ronaldo in luna martie.

Femeia spune ca a primit un mesaj de la jucator, care a chemat-o la el pentru o partida de sex. Se intampla in luna martie, cand Ronaldo era deja implicat intr-o relatie serioasa cu Georgina Rodriguez, cea care este gravida cu copilul starului de la Real.

"Imi place fundul tau. As vrea sa te vad in persoana", i-a scris Ronaldo, dupa cum dezvaluie Natacha. "Top secret, te rog", a mai scris el.

"Stiam ca are prietena, dar am devenit prieteni. Era incredere intre noi, o legatura reala. E o persoana minunata, iar dupa atatea mesaje a fost incredibil sa fiu cu el. Noaptea noastra impreuna a fost speciala. Dar apoi i-am zis ca voi participa la un reality show in Portugalia si mi-a zis sa nu fac asta. Apoi m-a blocat. Acum cred ca m-a folosit doar pentru sex. Nu am regrete pentru ca a fost un vis devenit realitate sa fiu cu el, dar acum ma simt tradata", a povestit ea.

Femeia mai sustine ca Ronaldo i-a spus ca are un fund frumos si i-a oferit cadou o sapca de baseball dupa noaptea petrecuta impreuna.

Totul a inceput cu un schimb de mesaje pe Instagram. "Era 1 noaptea, nu credeam ca o sa raspunda. I-am trimis o poza cu fundul meu si mi-a raspuns imediat. Apoi i-am trimis un video cand dansam in lenjerie si a zis ca vrea sa ma vada in persoana. A fost tot timpul clar ca ii place corpul meu. Mi-a zis ca ii place fundul meu si vrea sa il vada personal", mai spune Natacha.

Natacha a fost declarata Miss Bum Bum anul trecut in Brazilia.