Mesajul postat de Benfica pentru castigatorul Eurovision in seara in care au castigat titlul in Portugalia! Reactia fanilor echipei a fost incredibila

Salvador Sobral a avut o seara perfecta!

Benfica Lisabona l-a felicitat pe Twitter pe Salvador Sobral, cel care a castigat concursul Eurovision cu melodia "Amar por dois". In seara in care echipa preferata a cantaretului a cucerit titlul, Sobral a obtinut 758 de puncte in cadrul concursului pentru piesa creata de sora lui, Luisa Sobral.

"Nu suntem singurii castigatori ai serii! Felicitari Salvador Sobral" au scris cei de la Benfica pe Twitter. Benfica a castigat titlul in timp ce Sobral era implicat in concursul din Ucraina.



Fanii lui Benfica au sarbatorit si titlul castigat de club, dar si victoria lui Sobral