Infernul Carpatilor! O suta de ciclisti s-au luptat in cea mai spectaculoasa cursa din Romania | Carpathian MTB EPIC 2017 e la ProX, vineri - duminica, 00:00

Aproape o suta de ciclisti s-au luptat cu frigul, ceata si ploia la munte, in cea mai spectaculoasa cursa din acest an in Romania. Si e doar inceputul.

Intre Sinaia si Cheile Gradistei s-a tinut prima etapa a cursei "Mountain Bike Extrem in Carpati". Un slovac s-a ratacit in munti, dar a revenit de pe ultimul loc si a castigat cursa baietilor in 4 ore. Si romanii au suferit in munti. Doar unul dintre ei a urcat pe podium.

"Greu! Ceata, frig, mi s-a terminat apa. A fost ceata si in unele locuri nu vedeai nici la 10 metri. M-am ratacit de minimum 5 ori", a spus Arpad Kelemen.

