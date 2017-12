"Indiferent ca esti dinamovist, stelist sau tii cu Viitorul, te poti face jandarm!" Mesaj de angajare inedit si amuzant postat de Jandarmeria Romana

Jandarmeria face angajari. Jandarmeria Romana scoate la concurs, la inceputul anului viitor, 151 de posturi.

Interesant este modul prin care Jandarmeria a ales sa faca public faptul care aceste posturi vacante. Totul a plecat de la o postare a unui suporter. "Cea mai proasta meserie este la Jandarmerie", a fost mesajul postat pe pagina oficiala a Jandarmeriei care i-a inspirat pe cei de la HR.



"Pentru unul dintre 'fanii' nostri, anul acesta a adus schimbari importante de perceptie. Daca la inceputul anului, Bianco Rossi era convins ca cea mai proasta meserie este la Jandarmerie, intre timp perceptia s-a mai imbunatatit. Evident ca-l vom sustine si-i vom raspunde la intrebare. Bianco Rossi, de curand Jandarmeria Romana a scos la concurs 151 de posturi, de ofiter, subofiter si personal contractual. Asadar, Bianco Rossi, daca ai studii in domeniile: I.T., juridic, financiar, marketing, administrare patrimoniu imobiliar, comunicatii, armament geniu chimic, intendenta, auto, medical, invatamant, resurse umane, te aşteptăm in echipa noastra!", a fost mesajul postat pe Facebook de Jandarmeria Romana sub titlul "Indiferent ca esti dinamovist, stelist sau tii cu Viitorul, te poti face jandarm".