Inca un fotomodel celebru sustine ca a avut o relatie cu Ronaldo! "A fost in trecut, sunt singura acum!" | FOTO

Ies la iveala noi detalii din viata amoroasa a lui Cristiano Ronaldo.

Ria Antoniou, una dintre cele mai cunoscute modele din Grecia, a declarat ca a avut o relatie cu jucatorul lui Real Madrid. Antoniou a facut aceasta afirmatie dupa sedinta foto pentru calendarul 2018 pentru revista For Men.

"Da, in trecut am flirtat de cateva ori, dar sunt singura acum", a declarat Antoniou pentru Gazzetta dello Sport. Modelul in varsta de 29 de ani a tinut sa precizeze ca sportivul ei preferat este Valentino Rossi, supercampionul din MotoGP.

Cristiano Ronaldo are o relatie serioasa cu Georgina Rodriguez. Rodriguez, in varsta de 22 de ani, este insarcinata. Cristiano Ronaldo va deveni tata pentru a patra oara.