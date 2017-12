Ilie Nastase socheaza: "Habar n-am de cate ori am fost casatorit! Nici nu stiu cati copii am!" :)

Primul numar 1 mondial din tenis a fost luat la intrebari de Andreea Esca.

Nastase nici nu invatase bine sa mearga atunci cand s-a indragostit de tenis.

Mergea singur la meciuri si mama lui il cauta in tribune.

"Ma duceam la trei ani la tenis", spune Ilie Nastase.

In autobiografie, Nastase a spus ca a avut peste 2000 de femei.

"De cate ori am fost casatorit? Cine dracu mai stie? Nu mai stiu nici cati copii am cu totul. Ba stiu, cinci. Doi adoptati si trei ai mei", s-a amuzat Nastase in emisiunea Andreei Esca de la EuropaFM.