Gigi Becali si sporturile de iarna: "Mi-a dat Dumnezeu picioare sa merg cu ele, altfel ma facea cu schiuri!" De ce refuza sa schieze si o "intepatura" pentru Alibec :)

Gigi Becali isi va petrece noaptea dintre ani la munte.

Asa cum a obisnuit in ultimii ani, finantatorul Stelei isi va petrece Revelionul in Poiana Brasov. Becali spune insa ca nu se va atinge de schiuri. I se pare un sport periculos si nu ii intelege pe cei care aleg o astfel de distractie.

Printre acestia se numara si Denis Alibec :). Alibec a plecat la munte, alaturi de prieteni, pentru a schia inainte de ultima etapa din Liga 1 din acest an. Atacantul nu a fost inclus in lot de Dica la meciul cu Viitorul si a plecat la munte.

"Sa ma dau pe schiuri? Pentru ce? Mi-a dat Dumnezeu picioare sa merg cu ele, altfel ma facea cu schiuri in picioare. Daca nu iti rupeai mana sau piciorul sau capul, mergeam pe schiuri. Eu nu fac asa ceva. Fac lucrurile firesti. Astea, pe schiuri, nu e un lucru firesc. Crezi ca acolo (n.red. la Judecata de Apoi) o sa te intrebe daca ai mers sau nu pe schiuri? Nu-ti da niciun punct in plus daca ai mers. Nu ma intereseaza. Daca vreau sa fac miscare, uite fac miscare (n.red. merge la pas pe partie)", a declarat Gigi Becali pentru ProTV.