FOTO | Serena Williams si-a prezentat fetita de doua saptamani pe Instagram: "Faceti cunostinta cu Alexis Olympia"

Serena Williams i-a facut si cont de Instagram fetitei sale.

Serena Williams si logodnicul sau, Alexis Ohanian, cofondator al Reddit, au dat publicitatii, miercuri, primele imagini cu fetita lor, Alexis Olympia Ohanian, nascuta la 1 septembrie.

"Faceti cunostinta cu Alexis Olympia Ohanian Jr. Accesati link-ul din bio pentru a vedea calatoria ei extraordinara", a scris Serena Williams pe Instagram.

Pe site-ul sau, sportiva a distribuit un filmulet postat de Alexis Ohanian cu momente din timpul sarcinii si de dupa nastere.

Cei doi au scris in prezentarea fetitei lor si numarul de trofee de Grand Slam - 1, avand in vedere faptul ca Serena era insarcinata cand a castigat Australian Open, in ianuarie.