FOTO | Brad Pitt, implicat intr-un accident cu trei masini in Los Angeles! Reactia starului de la Hollywood

Brad Pitt a scapat fara nicio zgarietura dupa un accident in care au fost implicate trei masini.

Miercuri, 28 februarie, 18:30 Hermannstadt - Steaua! Joi, 1 martie, 20:30 Craiova - Dinamo, in direct la PRO X! Bucurati-va de fotbal! 13 februarie, 21:45 Juventus - Tottenham! Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Celebrul actor in varsta de 54 de ani a lovit un Nissan cu autoturismul sau Tesla dupa care o treia masina nu a putut evita impactul si a intrat in cele doua masini. Potrivit DailyMail, accidentul s-a produs in apropierea resedintei lui Brad Pitt din Los Angeles, iar starul de la Hollywood nu a avut nicio problema dupa acest incident.

Mai mult, Brad Pitt a coborat zambitor din masina si a discutat cu ceilalti doi soferi.