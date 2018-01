Fata mea este model :) Hagi nu este singurul care si-a dus fata la Hollywood: fata unui fost jucator de la Chelsea castiga milioane din filme

Hagi nu e singurul fotbalist care si-a dus fata la Hollywood. Fiica unui fost jucator de la Chelsea face milioane din filme.

Fata fostului coleg al lui Dan Petrescu de la Chelsea, Lebouef, e diva la Hollywood. Frantuzoaica a primit roluri secundare in mai multe filme.



La 26 de ani, Jade e una dintre cele mai vanate actrite. In acest an, Jade va juca intr-un film alaturi de tatal ei, care s-a facut actor, dupa ce s-a lasat de fotbal.



Inainte sa ajunga la Hollywood, Jade a fost model si a colaborat cu mai multe firme celebre!