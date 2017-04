Fanii lui Messi nu vor dori sa-l vada asa! Ce se intampla cu Leo Messi cand are 40 de ani in FIFA 17

Leo Messi urmeaza sa implineasca 30 de ani iar fanii Barcei se gandesc cu groaza la momentul in care se va retrage.

Considerat unul dintre cei mai buni jucatori din istoria fotbalului, Leo Messi continua sa fie intr-o forma incredibila si la 29 de ani. Chiar daca a ratat Balonul de Aur in 2016, Messi si-a depus candidatura pentru anul 2017 cu o evolutie entuziasmanta in El Clasico si cu cele 33 de goluri marcate in La Liga in acest sezon, fiind golgheterul competitiei.

Cat mai poate ramane Leo Messi in top? Influenta lui asupra jocului Barcelonei ramane uriasa insa acest lucru cu siguranta se va diminua in urmatorii ani. Ca sa testeze acest lucru, un gamer a testat acest lucru in FIFA 17. El a inceput un mod cariera pentru a vedea cum va arata Messi peste un deceniu

In joc, ratingurile lui Messi incep sa scada deja - agilitatea sufera cel mai mare declin de la 30 de ani! Si ratingul pentru sprint este afectat! Cand ajunge la 35 de ani, ratingul lui Messi este deja la 81 - cel pentru sprint este unul mic de 41 iar agilitatea este la 45! Ramane insa exceptional la dribling si la controlul balonului.

Cand ajunge la 40 de ani, ratingul lui Messi din joc este de doar 57! Acceleratia, agilitatea sau sprintul sunt la 1! Reuseste sa fie in continuare la nivel inalt doar in ceea ce priveste pozionarea ofensiva sau viziunea.

Iata toata evoluatia lui Messi in joc in modul cariera pana ajunge la 40 de ani.