Exista o competitie la care patru echipe romanesti s-au calificat in finala! Cum poti vedea competitia live

Nu mai exceleaza Romania la multe capitole, dar au ramas inca cateva domenii la care suntem in topul mondial.

Autor: Gabriel Chirea



In perioada 26-29 aprilie, patru echipe formate din elevi romani participa la Campionatul Mondial de Robotica care are loc in SUA, la Houston si Saint Louis.

FIRST Tech Challenge este unul dintre cele mai prestigioase competitii de acest fel din lume, prima editie avand loc in 1992. Ea aduna cei mai priceputi 33.000 de tineri in domeniul roboticii din aproape 40 de tari. De altfel, numai la faza eliminatorie desfasurata la Sala Polivalenta din Bucuresti au participat 800 de liceeni.

Pentru faza finala s-au calificat patru echipe din tara noastra: „Autovortex”, care reprezinta un club de robotica cu acelasi nume din Ilfov cu elevi de la mai multe licee, „Dark Angels” de la Liceul Teoretic „Stefan Odobleja” din Bucuresti, „Impulsive - FTC” de la Colegiul National „Petru Rares” din Suceava si „Soft Hoarders” de la Colegiul National „Fratii Buzesti” din Craiova.

Vineri, 28 aprilie, incepand cu ora 22.00, are loc marea finala a campionatului, iar competitia va putea fi vazuta live aici.