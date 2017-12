Doi romani au impodobit bradul cu masina in care au investit 50.000 de euro! SUPER VIDEO

De Craciun, doi romani, campioni la drifturi, au impodobit bradul ... din masina cu care concureaza!

Cei doi au facut drifturi si au impodobit bradul in mijlocul circuitului. Acestia strang cadouri si bani pentru copii!



"Am depasit 50 de mii de euro investiti in masina", spune Vlad Stanescu.



Raluca si Vlad s-au cunoscut pe circuit, formeaza un cuplu, dar la drifturi sunt rivali.



"Eu de mica am fost mai baietoasa, n-am fost acea fetita care se juca cu papusile", spune si Raluca Andrei.