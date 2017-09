Doar Mayweather putea sa spuna asa ceva! Care este motivul pentru care are 7 iubite: "Una ar fi prea aproape de zero!"

Boxerul care a obtinut a 50-a victorie a carierei luna trecuta le-a oferit fanilor mai multe informatii din viata sa personala.

Floyd "Money" Mayweather le-a oferit fanilor o incursiune amuzanta in viata lui personala, de la numarul de iubite pe care le are la banii din conturi. Totul intr-un interviu cu o ... marionet! Mayweather a spus pentru canalul de YouTube numit "Awkward Puppets" ca are 7 iubite si 25 de masini doar in Las Vegas!

Mayweather a insistat si ca lupta cu McGregor este ultima din cariera lui. Intrebat de viata personala, Mayweather a spus ca nu este barbatul care sa-i fie loial unei singure femei: "Cate iubite am? Probabil 7. Norocosul numar 7. Mergem sa mancam, cu unele calatoresc. Sa ai doar o iubita este prea aproape de a avea zero!"

Mayweather nu a evitat nici intrebarea legata de banii sai, dar nu a dat un raspuns exact: "200 de milioane, 300 de milioane, da. In conturi diferite!" a raspuns Mayweather. El a castigat 100 de milioane de dolari numai din lupta cu McGregor.