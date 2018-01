Cum arata iubita starului de 100 de milioane de euro de la Lazio! Concurs de Miss la meciul cu Steaua! VIDEO

Va fi concurs de Miss la Roma, la meciul stelistilor cu Lazio. Sotia lui Immobile are o concurenta pe masura.

Natalja are 22 de ani si e iubita lui Milinkovic-Savic, sarbul pe care Lazio vrea sa-l vanda cu 100 de milioane.

Natalja s-a mutat la Roma de 3 luni si ii face concurenta sotiei lui Immobile. Jessica e celebra in Italia ca si golgeterul lui Lazio. Cei doi se distreaza zilnic pe retelele de socializare.





Ca si Alibec, Immobile se joaca toata ziua pe calculator. Jessica l-a pedepsit si l-a pus sa dea cu aspiratorul.

Stelistii ii vor intalni pe Immobile, Radu Stefan si Inzaghi in februarie, la PRO TV.