Cum arata fiica de 18 ani a lui Ion Tiriac. Ioana locuieste la Monte Carlo si este superba. FOTO

Ion Tiriac are trei copii.

Fostul jucator de tenis a fost mereu secretos in prinvita vietii sale private. El are trei copii, iar doi dintre ei provin dintr-o relatie care nu a fost niciodata oficializata.

Tiriac a fost insurat o singura data. Omul de afaceri are trei copii recunoscuti ofical: Ion Ion (42 de ani), care provine din relatia cu manechinul american Mikette von Issenberg si Ioana (20 ani) si Karim (23 de ani) din relatia cu ziarista egipteana Sophie Ayad.

Tiriac a cunoscut-o pe Sophie in 1994, la München, pe vremea cand afaceristul era stabilit in Germania si unde coordona turneele de la Hanovra, Stuttgart si Essen. Frumoasa bruneta lucra pentru revista Bunte, dar desi exista o diferenta de varsta de 30 de ani intrei ei, Tiriac si Sophie au avut o relatie indelungata, din iubirea lor rezultand doi copii, potrivit revistei The One.

In prezent, Sophie Ayad locuieste la Monte Carlo, alaturi de Ioana, Ion Tiriac asigurandu-le tot ce au nevoie.