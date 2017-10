Cristiano Ronaldo a intrat IN DIRECT pe internet si a facut marele anunt! Ce le-a dezvaluit in premiera fanilor

Cristiano Ronaldo si Georgina Rodriguez au tinut un live pe pagina oficiala de Instagram.

Castigatorul trofeului FIFA Best si favoritul la Balonul de Aur, Cristiano Ronaldo, a dezvaluit intr-un live pe Instagram alaturi de Georgina Rodriguez ca cei doi vor avea o fetita iar numele acesteia va fi Alana Martina!

Cei doi au explicat ca numele ales de Cristiano este Alana, in timp ce Georgina a ales numele Martina. Cristiano Ronaldo va deveni tata pentru a 4-a oara, el avand 3 fii cu mama surogat - Cristiano Jr, 7 ani, si gemenii Eva si Mateo, nascuti in luna iunie a acestui an.