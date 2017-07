Copia lui Bacary Sagna! :) Noul look al lui Lewis Hamilton face furori pe retelele de socializare FOTO

Pilotul de Formula 1 impresioneaza cu o noua tunsoare dupa victoria de la Silverstone.

Se pare ca Bacary Sagna a fost model de urmat pentru Hamilton. :) Pentru a sarbatori titlul de la Silverstone, Lewis Hamilton a renuntat la parul scurt in favoarea cozilor impletite. Sportivul le-a aratat fanilor noul lui look pe Instagram in timp ce se afla intr-un restaurant din Hollywood Hills.

Urmatoarea cursa la care va participa pilotul britanic va fi cea de la Budapesta.