"CocalaRUS", fotbalistul rus care se crede Mayweather :) Isi sufla nasul in bancnote de 5000 de ruble VIDEO

Un fotbalist din prima liga rusa a starnit o intreaga polemica pe net, dupa ce s-a filmat in timp ce isi sufla nasul in bancnote de 5000 de ruble.

Stanislav Manayev a starnit furie in randul suporterilor, dupa ce s-a filmat in timp ce isi sufla nasul in bancnote de 5000 de ruble (70 de euro).

Manayev are 19 ani si inca nu a facut pasul la echipa mare a nou promovatei FC Tosno.

Cu toate astea, rusul a tinut sa arate tuturor ca duce o viata de "Mayweather".

"Asta arata nivelul de cultura pe care il are acest baiat. Sper ca tot acest scandal sa ii fie o lectie de viata", a reactionat ministrul sportului din Rusia, Pavel Kolobkov.

VIDEO