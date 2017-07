CLONA lui McGregor e la categoria grea! El este barbatul care a pacalit pe toata lumea! Ce au facut oamenii cand l-au vazut

O farsa a pacalit zeci de oameni in Kazahstan.

Odata cu anuntul marelui meci dintre Floyd Mayweather si Conor McGregor, irlandezul a crescut si mai mult in ceea ce priveste popularitatea, fiind probabil cel mai cunoscut luptator de MMA la ora actuala. O farsa facuta in Kazahstan a atras astfel atentia, avand peste 2 milioane de vizualizari in 24 de ore!

"Clona" lui Conor McGregor s-a plimbat pe strazi si si-a facut poze cu zeci de oameni carora nu le venea sa creada ca il au in fata pe dublu campion din UFC! Si mai amuzant este ca barbatul care a facut asta nici macar nu e irlandez! Numele lui este Islam Badurgov, liderul unei miscari numite Street Workout in Kazahstan.

Cu ajutorul unui machiaj inteligent si a fizicului sau, tradat doar de un accent evident fals, Badurgov a provocat isterie! Iata clipul