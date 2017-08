"Chiar esti Gareth Bale?" :) Reactia fabuloasa a unui copil cand l-a vazut pe galez VIDEO

Un fan galez s-a intalnit cu Gareth Bale inainte de antrenamentele echipei nationale a Tarii Galilor. Copilul nu a putut sa creada ca il are in fata ochilor pe idolul sau.

In video, baiatul este auzit strigand "Exista un singur Gareth Bale!", iar cand starul lui Real Madrid semneaza autograful, fanul il intreaba dace el este cu adevarat Gareth Bale. Jucatorul de 28 de ani ii raspunde zambind: "Nu, sunt fals". :)

Bale a facut poza cu tanarul suporter si i-a dat acestuia tricoul sau de antrenament.

"Are you actually @GarethBale11?"

That moment when you can't believe your own eyes! ????????#TogetherStronger #WALAUT pic.twitter.com/WJVaaZNoKp