Cea mai cunoscuta starleta din filmele XXX a intrat in ringul de wrestling! Ce s-a intamplat mai departe

Inevitabilul s-a produs in cele din urma! Mia Khalifa, cea mai cunoscuta starleta din filmele pentru adulti, a urcat in ringul de wrestling.

Khalifa a afirmat in repetate randuri ca "wrestlingul este un sport rusinos si ca nici macar nu este un sport in adevaratul sens al cuvantului", iar organizatorii au invitat-o pe starleta XXX sa participe la un event pentru a vedea ce se intampla cu adevarat. Dupa mai multe invitatii refuzate, Khalifa a acceptat in cele din urma si a urcat in ring la un eveniment desfasurat in Austin, Texas.

Khalifa si-a pastrat opinia si dupa ce a urcat in ring, numindu-l pe Joey Ryan "un gigant paros". Publicul prezent la eveniment a luat-o razna si i-a cerut lui Khalifa sa-i atinga penisul lui Ryan, cerere refuzata de fosta actrita din filmele pentru adulti.

Khalifa a renuntat recent la "cariera" din filmele pentru adulti si vrea sa devina jurnalista de sport.