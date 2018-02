Cat de mare s-a facut fiul Mihaelei Radulescu si ce sport practica: "E campion national de 6 ani!" FOTO

Pe 16 februarie, de la 20:30, incepe sezonul opt Romanii au talent, la PROTV!

Inaintea noului sezon din Romanii au talent, Corina Caragea a realizat un interviu cu Mihaela Radulescu, jurata emisiunii.

Prezentatoarea TV e mare amatoare de sporturi extreme si isi sustine fiul sa urmeze calea sportului. Dupa ce a testat mai multe sporturi, Ayan a ales doua la care este deja campion national.

"Ma fascineaza zborul cu wingsuit-ul, mi se pare culmea placerii, dar si a pericolului. Sau swooping-ul – e o treaba tot cu parasuta, dar zborul spre aterizare ajunge la o viteza greu de dus, de-aia sunt doar 12 oameni care fac treaba asta in competitii.

Ayan a facut tenis de camp, inot, calarie, ski, snowboard, kravmaga, kickbox, skateboard, a zburat cu parapanta, a fost in wind tunnel, face baschet, apnee, scufundari cu tub de oxigen, tir, karting, motocros, ba chiar a invatat sa piloteze o masina adevarata de raliu, in Finlanda, pe gheata, patinaj ,atletism, kitesurf, wakeboard, climbing, sailing. E bunicel la toate, are abilitati motrice de sportiv de perfomanta. Dupa triaj, a ramas cu sporturile de contact, kravmaga si kickbox – la ambele e campion national de 6 ani, mergem de 2 ori pe an la snowboard, vara la kitesurf si la wakeboard si la astea chiar e cam bun si vrea sa mearga la competitii.

Practicam o multime dintre ele impreuna, mai putin sporturile de contact. Facem workout-ul zilnic impreuna, in fiecare dimineata", a spus Mihaela Radulescu pentru blogul Corinei Caragea. Citeste aici tot interviul.