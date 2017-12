Becali vrea sa-l colinde din nou pe Copos, desi stie ca nu o sa primeasca niciun leu :) "Are demonul zgarceniei in el!" :)

De Revelion, Becali vrea sa mearga sa-l colinde pe Copos, ca pe vremuri!

Stie ca n-o sa primeasca niciun ban. "Are demonul zgarceniei in el!" spune Becali despre Copos.

Copos si Becali fac revelionul in Poiana, dar nu merg la aceasi petrecere. Acum 10 ani, Becali a mers cu capra la Copos, l-a pacalit si i-a luat 50 de lei.

"Are demon de zgarcenie, de lacomie si de zgarcenie si atunci demnoul ala nu il lasa sa faca fapta buna desi sufletul lui e bun. George, daca nu ar fi zgarcit, s-ar mantui pentru ca e om bun", a declarat Gigi Becali.

Copos nu mai vrea sa auda de fotbal, de cand a intrat la inchisoare! Acum, se ocupa de afacerile lui.