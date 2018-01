"Bai, baiete, tu de maine lucrezi pentru mine!" Cum a ajuns Zmarandescu sa fie bodyguardul lui Gigi Becali

Catalin Zmarandescu a povestit cum a devenit bodyguardul lui Gigi Becali.

Totul s-a intamplat in 1998 dupa o gala de K1 atunci cand Zmarandescu l-a invins pe unul dintre oamenii care asigurau protectia finantatorului de la Steaua.

"Am ajuns sa fiu bodyguard dupa o competitie sportiva in care am avut meci cu unul dintre bodyguarzii dansului, in K 1. L-am batut foarte bine, iar dupa meci a intrat ca fulgerul in vestiar. Mi-a zis asa: 'Bai, baiete, tu de maine lucrezi pentru mine'. Nici n-am apucat sa reactionez. Si, de atunci, am lucrat impreuna", a declarat Zmarandescu pentru DigiSport.

Catalin Zmarandescu a intrat si la inchisoare. Din cauza lui Becali, sustine el. Totul s-a intamplat dupa incidentul din 2009 cand masina finantatorului Stelei a fost furata, iar acesta a fost trimis sa o recupereze. Zmarandescu a stat in arest preventiv 29 de zile, dar spune ca l-a iertat pe Becali.

"Am crescut oarecum impreuna. Ca imagine, exceptand ultima parte a relatiei noastre, totul a fost perfect. Domnul Becali nu e atat de rau pe cat se spune. Face si lucruri bune, dar da, da si cu piciorul si face totul praf. De atunci nu ne-am mai intalnit, asa ca nu stiu ce va fi. Dar e clar ca nu-l voi ocoli, educatia mea nu-mi permite sa ma port astfel. Ne vom strange mana, cel mai probabil. Cu siguranta, nu-l voi evita", a mai precizat Zmarandescu.