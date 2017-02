Are INTERZIS sa se ia de Trump! :) Clauza secreta pentru Lady Gaga la Super Bowl

Noul presedinte al Americii Trump nu vine la Super Bowl. S-a speriat de Lady Gaga. :)

Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00! O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal

Americanii i-au impus prin contract cantaretei sa nu-l critice pe Trump. Cele doua echipe care vor fi adversare in acest an la Super Bowl, Patriots si Falcons, n-au cum sa bata recordul stabilit de NASA.



Un astronaut a reusit cea mai lunga aruncare. Statia Spatiala Internationala are o viteza de 28 de mii de kilometri pe ora, iar mingea de fotbal american a parcurs 516 kilometri. Viteza mingii a atins 29 de mii de kilometri pe ora. :)