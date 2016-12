"A venit din Craciunu' si vreau sa fac iar pe nebunu!" Mesajele lui Doroftei si Nadia de Craciun pentru romani

Mosu' Doroftei a imbracat costumul lui Mos Craciun si a mers cu colindul. Nadia si Doroftei ii ureaza pe romani de sarbatori.



"A venit din Craciunu' si vreau sa fac iar pe nebunu!" Pe Doroftei, Craciunul il prinde cu burta plina.

"In fiecare zi tai porcul. Am gustat si din toba, am gustat si din lebar, am gustat si carnati si picanti si nepicanti. Ma inteapa ficatul numai cand ma gandesc la sarmale" mai spune Doroftei.

Andreea Raducan s-a dus in America, la Nadia si au urcat pe barna de Craciun.

"La multi ani, 2017! Un an frumos si luminos, plin de bucurii si sanatate!" a transmis Nadia.