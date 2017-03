Victorie dramatica pentru nationala Romaniei de rugby! Primul succes dupa 7 ani impotriva Georgiei

Romania a invins Georgia, scor 8-7, in ultima etapa a Rugby Europe Championship

Reprezentativa de rugby a Romaniei a invins, duminica, pe Stadionul National Arcul de Triumf, selectionata Georgiei, scor 8-7, in ultima etapa a Rugby Europe Championship. Stejarii au castigat Cupa Antim Ivireanul, trofeu pus in joc in confruntarile dintre cele doua reprezentative.

Competitia a fost castigata de Georgia, care a incheiat Rugby Europe Championship pe primul loc in clasament.

Acesta este primul succes al Romaniei in fata Georgiei dupa sapte ani. in 2010, Romania s-a impus in fasa Georgiei cu scorul de 22-10, castigand Cupa Europeana a Natiunilor.

Romania si Georgia, cele mai valoroase natiuni din al doilea esalon valoric european, au fost adversare pentru a 21-a oara, confruntari in care georgienii s-au impus de 11 ori. Seria celor 21 de partide a debutat in 1998 la Dublin, cand pe Lansdowne Road, Stejarii si Lelos si-au disputat calificarea la Cupa Mondiala, apoi din anul 2000 confruntarile au continuat in fosta Cupa Europeana a Natiunilor, ulterior existand si o miza suplimentara, Cupa Antim Ivireanul, trofeu pus in joc in 2002 la initiativa Federatiei de Rugby din Georgia.

Precedenta intalnire directa disputata pe Stadionul National Arcul de Triumf a avut loc in 2015, scor 15-6 pentru Georgia.

In celelalte meciuri disputate in acest an in Rugby Europe Championship, Romania a inregistrat urmatoarele rezultate: 38-41 cu Germania, 13-3 cu Spania, 30-10 cu Rusia si 33-17 cu Belgia.

Sursa: News.ro