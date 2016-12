SUPER FOTO! Cum arata sportivul care se lauda ca a mancat UN PORC DE 50 KILOGRAME de Craciun

In fotbal, fiecare kilogram pus de Craciun se plateste. In alte sporturi nu e chiar asa.

Manu Tuilagi are 25 de ani, cantareste 108 kilograme si joaca la una dintre cele mai puternice echipe de rugby din Europa, Leicester Tigers.

Intr-un interviu acordat pentru Daily Mail, sportivul vorbeste despre dieta sa, cum a reusit sa slabeasca in ultima perioada mai multe kilograme ca sa ajunga in cea mai buna forma din cariera, dar si care sunt obiceiurile sale atunci cand vine vorba de mancare.

Tuilagi a fost obligat sa treaca la "regim" dupa ce in trecut greutatea prea mare i-a pus in pericol cariera de sportiv profesionist.

"Acum am 108 kilograme, dar la ora meciului de obicei cantaresc 110 kilograme. Mananc paine, legume si paste. Am avut si 112 kilograme, dar am reusit sa dau jos."

"In sfarsit pot sa intru in hainele de acum cativa ani. La inceputul sezonului mancam numai peste, legume, broccoli, iar de Craciun o sa mananc curcan."

"Craciunul trecut am mancat un porc de 50.8 kilograme. Anul asta o voi lua putin mai usor", a declarat Manu pentru Daily Mail.

Vedeti imagini cu el in galeria foto de mai jos: