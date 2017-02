SOC IN RUGBY! Un star al Australiei a murit la 37 de ani! Cauza decesului ramane un mister

Lumea rugbyului este in stare de soc dupa ce Dan Vickerman, un fost star al nationalei Australiei, a murit la numai 37 de ani.

O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal Bucurati-va de fotbal! Marti, 21 februarie, 21:45 Manchester City - AS Monaco! Joi, 23 februarie, 22:00 Genk - Astra, in direct la PRO TV!

The Guardian citeaza Federatia Australiana de Rugby, care anunta:

"Lumea rugbiului este in soc dups aflarea vestii mortii tragice a lui Dan Vickerman. Dan era un jucator puternic pe teren si foarte iubit in afara terenului. Gandurile noastre sunt alaturi de familia lui Dan in aceste momente extrem de dificile", a declarat directorul executiv al federatiei australiene, Bill Pulver.

In acest moment, cauza decesului lui Vickerman ramane necunoscuta.

Vickerman a prins 63 de meciuri in nationala Australiei, din care s-a retras in 2012, dupa o accidentare la tibie. Acesta era casatorit si avea doi copii.