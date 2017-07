Maniacii motoarelor au trecut printr-o noua experienta dificila la Romaniacs. Mani Gyenes a castigat etapa si ataca primul loc la general

Aventurierii de la Romaniacs au facut alpinism cu motoarele. A fost singura cale sa ajunga la final.

Asa arata traseul infernal de care au avut parte cei mai tari rideri din lume, in a doua zi de off-road la Romaniacs. Pilotii au ales solutii extreme. Si catararile pe munte au fost spectaculoase, iar concurentii au infruntat noroiul.



Mani Gyenes a castigat o etapa si e pe doi la general.



"M-am simtit bine azi, am recuperat ceva timp fata de primul loc", a spus pilotul roman care a fost si in Dakar.